«معلومات الوزراء»: المدينة التراثية بالعلمين الجديدة تتيح تجربة سياحية فريدة

أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المدينة التراثية بالعلمين الجديدة تعد متنفسا لسكان المدينة، لما تشمله من مكونات عديدة تتيح تجربة سياحية مختلفة تحافظ على الطابع البدوي للمدينة، مع تقديم مختلف الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية داخل مكان واحد متكامل الخدمات.

وأضاف التقرير، أن إجمالي مساحة المدينة التراثية 260 فداناً بواقع 70 منشأة، وتضم أيضاً الحي القديم ويضم مناطق تراثية منها منطقة لتعزيز الطابع البدوي للمدينة، ودار للأوبرا تسع حوالي 1200 كرسي، إضافة إلى قاعات كبرى، ومسروح روماني مكشوف يسع 800 متفرج ومجهز بأحدث التقنيات والإمكانات.

تنمية مدينة العلمين الجديدة

أيضاً تضم المدينة وفق تقرير مركز المعلومات، مجمع سينمات يضم 9 قاعات تشمل أكثر من 1000 مقعد، ومكتبة كبرى مكونة من 3 مبان متصلة بكباري بجانب أرض للمعارض، وحديقة مركزية تستوعب 10 آلاف شخص يحيطها بحيرة رئيسية.

ونوه التقرير، إلى أن جهود تنمية مدينة العلمين الجديدة لم تغفل إحياء الطابع المعماري المميز لمدينة الإسكندرية، ليمتد على ساحل المتوسط من الإسكندرية إلى العلمين الجديدة، بطابع روماني يوناني في تشييد أحد أهم أحياء مدينة العلمين الجديدة، وهو الحي اللاتيني، في تكرار للتجربة الناجحة في العاصمة الإدارية بإنشاء حي «جاردن سيتي الجديدة»، حيث يشمل الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة كل ما يحفظ للمنطقة تراثها وتاريخها القديم.

تفاصيل الحي اللاتيني

وأوضح أن إجمالي مساحة الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة 404 أفدنة، وتوجد 6 مناطق بالحي اللاتيني تلبي الأغراض السكنية والترفيهية والتجارية والصحية والتعليمية وغيرها، وتوجد 65 مجمعاً سكنياً يضم 220 عمارة بالحي اللاتيني يتوسطها حدائق واسعة وبحيرات كبرى، فضلاً عن وجود 12 ألف وحدة سكنية يشملها مشروع الحي اللاتيني مصممة على الظراز المعماري الروماني والإغريقي، وفنادق عالمية ليضاهي أرقى المستويات العالمية.