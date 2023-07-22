الكشف على 1975 حالة في الغربية وسوهاج ضمن «حياة كريمة» خلال شهر يوليو

شهدت محافظات وقرى الدولة المصرية تطورات كبيرة منذ عام 2019، وهو العام الذي دُشنت فيه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تعد المبادرة الأكبر في العمل المدني والتنموي، حيث أنشأت عددا من المشروعات في القرى التابعة لها خلال المرحلة الأولى.

قوافل حياة كريمة في سوهاج

واهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقطاع الصحي بشكل خاص، وعملت على تطويره بطرق مختلفة، من خلال تدشين قوافل طبية في المحافظات والقرى المختلفة لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين والأهالي الأكثر احتياجا.

وخلال شهر يوليو الجاري، تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تنظيم عدد من القوافل الطبية في المحافظات، والتي استفاد منها 1975 حالة من الأكثر احتياجا.

ففي يوم 12 يوليو، نظمت المبادرة قافلة طبية في محافظة سوهاج، بالتعاون مع جامعة سوهاج، وتواجدت بالتحديد في قرية نجع الشريف التابعة لمركز جهينة، وضمت 11 تخصصا طبيا مختلفا، وأتمت الكشف على 835 حالة مرضية، فضلا عن تحويل 31 حالة إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

قوافل طبية وبيطرية في الغربية

كما توجهت قوافل «حياة كريمة» إلى محافظة الغربية، وتحديدا في قرية سنباط التابعة لمركز زفتى، وذلك بالتعاون مع جامعة طنطا، وتمكنت من إجراء الكشف على 1140 حالة مرضية من أهالي القرية، وضمت القافلة 14 تخصصا طبيا مختلفا، لتوفير الخدمة الطبية الشاملة للأهالي هناك، كما قامت بتحويل 69 حالة مرضية إلى المستشفى.

ولم تغفل المبادرة الحيوانات أيضا، حيث نظمت المبادرة قافلة بيطرية أيضا في مركز زفتى، وأجرت الكشف على 131 حالة من الماشية والدواب و2406 حالة من الطيور، وكانت القافلتان في يوم 15 يوليو.