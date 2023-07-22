برامج صيفية لنشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة بمساجد كفر الشيخ

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفرالشيخ، اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأضاف «بسيوني»، وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الاحتفال بالهجرة النبوية، والعام الهجري الجديد مستمر، وشهدت المساجد احتفالات بتلك المناسبة العطرة.

توزيع جوائز للأطفال بالبرنامج الصيفي بمساجد أوقاف كفر الشيخ

وأشار أنه جرى توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين في البرنامج الصيفي للطفل بمساجد أوقاف كفر الشيخ، ثم الختام ببعض الابتهالات الدينية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر أسماء الله الحسنى من قبل طلاب وطالبات البرنامج الصيفي للطفل في ظل فرحة عامرة لتكريم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مختتمين هذا العرس الثقافي القرآني بالدعاء لوطننا الغالي مصر قيادة وشعبا بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.

برامج صيفية لنشر الفكر المستنير والوسطي بمساجد أوقاف كفر الشيخ

بينما نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، العديد من الفعاليات، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، فجرى تنظيم مقرأة الجمهور بمسجد الفتح، والبرنامج الصيفي للطفل، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ علي حمدون، مدير إدارة غرب كفرالشيخ.