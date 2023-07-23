مواقيت الصلاة اليوم الأحد.. أذان الفجر 4:36 صباحا في أسيوط

اختلافات طفيفة سجلتها مواقيت الصلاة اليوم مقارنةً بأمس، بحسب هيئة المساحة المصرية التي تحرص على تقديم موعد الفروض الخمسة للمواطنين لتأديتها في مواعيدها الرسمية ومن بينها موعد صلاة الفجر.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

وفي إطار الخدمات اليومية المقدمة لمتابعي «الوطن»، نستعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 يوليو في عدد من محافظات الجمهورية، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:31 مساءً.

أذان المغرب: 7:48 مساءً.

أذان العشاء: 9:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

أذان الظهر: 01:00 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 7:55 مساءً.

أذان العشاء: 9:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:27 مساءً.

أذان المغرب: 7:44مساءً.

أذان العشاء: 9:9 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00مساءً.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:53 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:46 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:02 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:18مساءً.

أذان المغرب: 7:36 مساءً.

أذان العشاء: 8:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:54 مساءً.

أذان العشاء: 9:24 مساءً.