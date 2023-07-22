إيطاليون لـ«الوطن»: درجة الحرارة القياسية جعلتنا في حالة طوارئ مثل فترة كورونا

تشهد إيطاليا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، ضمن الموجة الحارة القياسية التي ضربت أوروبا، وسجلت اليوم السبت، أعلى درجة حرارة، هي 48 درجة مئوية، تحديدا في بولونيا، متسببة في انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق، نتيجة عدم تحمل الموجة الحارة، واستياء المواطنين من هذا الوضع.

ارتفاع درجات الحرارة القياسية في إيطاليا

وأعلنت الأرصاد الجوية الإيطالية، أن اليوم السبت، أنه سيكون يومًا حارًا في معظم أنحاء إيطاليا؛ إذ أن 18 مدينة في حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، وهي درجة اللون التي تشير إلى حالات الطوارئ مع وجود آثار سلبية محتملة على صحة الأشخاص الأصحاء والنشطين، وليس فقط على المجموعات الفرعية المعرضة للخطر، مثل كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

معاناة المواطنون من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في إيطاليا

وقالت كيارا جاليتة، البالغة من العمر 36 عاما، مقيمة في مدينة بالمي الإيطالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لأول مرة ترتفع درجات الحرارة الى هذا الحد، وهذا ما دفع معظم المواطنين للخروج إلى المصايف ونزول البحر من أجل تخفيف الأضرار الناجمة عن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، وعلى الرغم من ذلك يشعر الناس بسخونة مياه البحر، فالبعض منهم لا يتحمل ذلك، مضيفة: «الوضع صعب لا يمكن لأحد تحمله، أصبحنا نسير نبحث في الشوارع عن نافورات المياه لكي نرطب بها أجسادنا».

وأضاف مارتينو فورتوناتو، البالغ من العمر 57 عاما، مقيم في مدينة كامبانيا، من بين المدن الأكثر تأهبا في درجات الحرارة بإيطاليا، في حديثه مع «الوطن»، أن حالة الطوارئ الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، لا تختلف كثيرا عن حالة الطوارئ التي فرضتها الدولة خلال فترة جائحة كورونا، فلا أحد يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى، مرتدين القمامات والقبعات لتفادى درجة حرارة الشمس التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، مؤكدة تعرض عدد كبير من كبار السن لعدة مضاعفات بسبب الموجة الحارة، قائلا: «كأننا ما زلنا في فترة كورونا».