سفارة مصر في إيطاليا تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

قال بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن ثورة 23 يوليو أسست لقيام الجمهورية الأولى عام 1952، مؤكدا أن مصر تشهد حاليا ومنذ عام 2014 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود استراتيجية متكاملة ودقيقة الأركان والتفاصيل، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وتاسيس الدولة الحديثة.

وأضاف «راضي»، في تصريحات له اليوم، أن مصر تعتز بشراكتها التاريخية الممتدة مع إيطاليا، وتتطلع لتطويرها في المجالات كافة.

احتفالية كبرى في مقر السفارة المصرية بروما

ولفت إلى تنظيم احتفالية كبرى في مقر السفارة المصرية بروما، بمناسبة حلول أعياد ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور لفيف من رموز المجتمع الإيطالي، من رجال الأعمال والصناعة والسياسة والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية في روما، وأعضاء الجالية المصرية.

وحضر الاحتفالية عن الائتلاف الحاكم في إيطاليا، زعيم الأغلبية، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، وكذلك عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.