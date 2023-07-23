من «مرعي البريمو» لـ «ڤوي! ڤوي! ڤوي!».. 4 أفلام تفتتح موسم صيف 2023

بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية تظهر ملامح موسم صيف 2023 السينمائي، والذي ينطلق خلال شهر أغسطس المقبل بطرح 4 أفلام جديدة في السينمات والتي شارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية ما بين محمد هنيدي، محمد رمضان بالإضافة إلى نيللي كريم ومحمد فراج.

2 أغسطس:

«مرعي البريمو»

يفتتح الفنان محمد هنيدي موسم صيف 2023، بـ «مرعي البريمو» الذي يحمل توقيع المخرج سعيد حامد، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير ونانسي صلاح.

«على الزيرو»

بعد تأجيله من موسم عيد الأضحى السينمائي، قررت شركة «العدل جروب» طرح فيلم «على الزيرو» للمخرج محمد جمال العدل وبطولة الفنان محمد رمضان في السينمات 2 أغسطس المقبل، ويجمع الفيلم في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، وخالد الصاوي.

- 16 أغسطس

«وش في وش»

دراما اجتماعية تجمع محمد ممدوح وأمينة خليل تحت قيادة المخرج وليد الحلفاوي، وتدور أحداث الفيلم داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات.

ويضم فريق عمل الفيلم مجموعة كبيرة من الأبطال منهم: بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، وسلوى محمد علي.

- 23 أغسطس

«ڤوي! ڤوي! ڤوي!»

تجربة سينمائية مختلفة من تأليف وإخراج عمر هلال، في أول تجاربه السينمائية، وأحداث الفيلم مستوحاه من واقعة حقيقية حول شخص ينضم لـ فريق كرة قدم للمكفوفين من أجل الهرب إلى أوروبا، يجمع النجمين محمد فراج ونيللي كريم بجانب عدد من الأبطال من بينهم بيومي فؤاد، طه الدسوقي وأمجد الحجار.