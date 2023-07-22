وصول 31 ألفا و500 طن ألومنيوم لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، حيث تم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و526 شاحنة، و130 سيارة.

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، و308 شاحنة، و122 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و218 شاحنة، و8 سيارات.

مغادرة السفينتين «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 2»

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة «OSEAN CROWN» وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس المبارتين أمل والقاهرة، وغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2.

تداول 1000 طن بضائع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع، و110 شاحنات، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.