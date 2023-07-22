أرملة توني بينيت توجه رسالة لجمهوره: شكرا لمشاركة إرثه الموسيقي

حالة من الحزن تعيشها هوليوود بعد خبر وفاة مغني البوب والجاز الأسطوري ‎توني بينيت، في نيويورك، عن عمر ناهز 96 عاما، وفقا لما أعلنه حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، وحرص عدد كبير من المشاهير على نعي المغني، من بينهم السير إلتون جون، كارول كينج، وهيلاري كلينتون، إضافة إلى ويل سميث.

ووجهت سوزان بينيديتو، أرملة توني بينيت، الشكر إلى كل محبي زوجها الراحل في بيان مشترك مع داني بينيت، نجل المغني الراحل، جاء فيه: «شكرًا لجميع محبي وأصدقاء وزملاء توني الذين احتفلوا بحياته وإنسانيته وشاركوا حبهم له وإرثه الموسيقي، كان توني مسرورًا بأداء الأغاني التي أحبها وإسعاد الناس، وبقدر ما كان اليوم حزينًا لنا جميعا يمكننا أن نجد الفرح في إرث توني إلى الأبد»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وجرى نشر صورة لـ توني بينيت، وهو يغني في عيد ميلاده الخامس والتسعين، في قاعة راديو سيتي للموسيقى في 3 أغسطس 2021، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مصحوبة بتعليق: «من أولى عروضه كنادل غنائي في كوينز إلى عروضه الأخيرة في عام 2021 في قاعة راديو سيتي للموسيقى، كان توني سعيدًا بأداء الأغاني التي أحبها وإسعاد الناس».

من هو توني بينيت؟

ولد في 3 أغسطس 1926، وخلال حياته المهنية التي امتدت لثمانية عقود، باع توني بينيت ملايين التسجيلات، وفاز بـ20 جائزة بما فيها جائزة إنجاز العمر، وجرى تشخيص إصابته بألزهايمر في 2016.