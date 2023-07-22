حكاية «عبدالكريم» أغرب من الخيال.. لسانه لا ينطق إلا بالقرآن (فيديو وصور)

عبد الكريم محسن عبد الرحمن، حكاية أغرب من الخيال قد لا يصدقها عقل، فكيف لشخص ألا ينطق لسانه سوى بالقرآن فقط؟.. حيث أنّ الشاب يعجز عن الكلام نهائياً، بينما ينطلق لسانه بتلاوة القرآن الكريم بالتجويد وبصوت عذب، كما أنّه يقلد كبار القراء، أبرزهم الدوسري والشريم والسديس، مما جعل الناس يتخذونه إماماً لهم في الصلاة بالمسجد، رغم أنّه لا ينطق ولا يؤذن، فقط يتلو القرآن.

بدأت حكاية «عبدالكريم» قبل 21 عاماً، حينما كان في الثالثة من عمره، حيث كان يعيش برفقة والديه وأشقائه العشرة في المملكة العربية السعودية، إلا أنّهم تعرضوا لحادث توفى خلاله 9 أشخاص من الأسرة، هم الوالدان، و7 أشقاء، بينما نجا عبدالكريم و3 فقط من أشقائه، بحيث مكثوا للعلاج في إحدى المستشفيات بالسعودية، لمدة عام كامل.

الحادث أصابه في أذنه اليسرى

ويروي «عبدالرحيم»، الشقيق الأكبر لـ«عبدالكريم»، الحكاية لـ«الوطن» قائلاً إنّهم ظلوا في المستشفى لمدة عام كامل، ثم خرجوا ومكثوا عاماً آخر لدى أحد أصدقاء والدهم في السعودية، بعد ذلك أرسل أعمامهم وعماتهم في طلبهم وإعادتهم إلى منزلهم بطامية في محافظة الفيوم، وبالفعل عادوا إلى مصر، وتولى أعمامهم رعايتهم، وأوضح «عبدالرحيم» أنّ الحادث تسبب في حدوث ضعف شديد في السمع بالأذن اليسرى لشقيقه «عبدالكريم»، كما كان يتلعثم في الكلام.

فقد النطق فجأة منذ 3 سنوات

وأشار إلى أنّ عبدالكريم ختم حفظ القرآن في سن صغيرة، والتحق بكلية التجارة جامعة حلوان وهو ما جعله يبحث عن فرصة عمل ليوفر لنفسه دخلاً كريماً، وحتى لا يكون عبئاً على أعمامه، فذهب للعمل في مصنع للخراطة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

وبينّ أنّ الضوضاء المرتفعة تسببت في حدوث مضاعفات لشقيقه، وأصبح لا يسمع بالأذن اليمنى أو اليسرى، وهو ما أصابه بحالة نفسية سيئة، فقد على إثرها القدرة على الكلام نهائياً، وتمكنوا من تحسين السمع بتركيب سماعات للأذن، إلا أنه لم يتمكن من الكلام، رغم ذهابهم لعشرات الأطباء.

«عبدالكريم» رأى مناماً قرأ خلاله القرآن

ويروي «عبدالكريم» عبر الكتابة في كراسته لنا تفاصيل رؤية غيرّت مجرى حياته، حيث رأى شيخاً كبيراً يرتدي جلباباً أبيض، وله لحية بيضاء، واصطحبه وسارا معاً في الشارع، وقال له: «لا تحزن أنك لا تتكلم، واحرص على تلاوة القرآن، ستأخذ عليه أجراً، وسيعوضك الله»، واستيقظ على صلاة الفجر، ومنذ ذلك الحين لازمته راحة نفسية لم تفارقه، وأصبح راضياً بقضاء الله، وانطلق لسانه في قراءة القرآن.

آية قرآنية يرددها باستمرار

وأشار إلى أنّ الشيخ الذي رآه في منامه طلب منه أن يتلو آية «لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ..»، إلى نهاية الآية، وهي التي يحرص على ترديدها باستمرار، ومنذ ذلك الحين لا يجد أي صعوبة في تلاوة القرآن، وينطق لسانه بآياته بسهولة، رغم أنّه لا يمكنه النطق والكلام مهما حاول، بل إنّه يضطر إلى كتابة ما يريده لمن حوله ليفهموا مقصده.

يحلم بسماعات جديدة وفرصة عمل

وأضاف «عبدالكريم»، عبر الكتابة، أنّه راض بقضاء الله، ولا يتمنى سوى أن يحصل على سماعات أذن جديدة، بدلًا من القديمة التي يمتلكها، تسهل عليه السمع، فضلاً عن فرصة عمل جيدة، توفر له مصدر دخل وحياة كريمة، خصوصاً أنّه حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان، حتى لا يكون عبئاً على أحد.