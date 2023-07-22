كسر بماسورة مياه في شارع الزهراء بالمعادي.. ورئيس الحي يتابع إصلاحه

شهد حي المعادي بمحافظة القاهرة، كسر ماسورة مياه بشارع الزهراء الرئيسي، آخر الشطر السادس، وعلى الفور قام اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بالتنسيق مع إدارة المرافق بالحي للقيام بإصلاح الكسر والتعامل مع المستجدات تمهيدا لعودة ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التواجد الميداني المستمر والتعامل الفوري مع كل ما يستجد من أعمال.

رفع كفاءة الشوارع بحي المعادي

كما قامت أجهزة حي المعادي برفع مخلفات بشارع الشريفة دينا، استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع والميادين.

كما شهد الحي قيام كل من هيئة النظافة والرصد البيئي، ومشرف المربع، إطلاق حملة نظافة وتجريد لرفع مخلفات سقوط شجرة، وتم التعامل بواسطة الدفاع المدني، وتم رفع المخلفات من قبل هيئة النظافة وإعادة فتح الشارع أمام حركة المارة والمواطنين.