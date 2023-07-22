رئيس «الحوار» الأوكراني: تمرد «فاجنر» بالتنسيق مع الكرملين للانتقال إلى بيلاروسيا

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن وصول 5 آلاف مجند من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة إلى بيلاروسيا، يشير بوضوح إلى أن قائد المجموعة المسلحة أعلن عن تمرده ضد الجيش الروسي بتنسيق كامل مع الكرملين، لخداع العالم، معتبراً أن الأمر كان مجرد خطوة للانتقال إلى حدود بيلاروسيا، ومؤشر على احتمالية اتساع جبهة الحرب، تحسباً لأي خسائر تتكبدها القوات الروسية.

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أبوالرب: وجود قوات فاجنر ستشكل ورقة ضغط جديدة

وأضاف رئيس مركز الحوار الأوكراني، في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، أن وجود قوات فاجنر ستشكل ورقة ضغط جديدة، إذا شن هجوم على أوكرانيا من بيلاروسيا، أو بمثابة توجيه رسائل حادة للناتو بأن روسيا لن تسمح بتهديد حدود بيلاروسيا بشكل أو بآخر.

أما عن مخاوف بولندا من قوات فاجنر، وأن تكون خطوة انتقال عناصر من المجموعة المسلحة تمهيداً لفتح جبهة جديدة بين بولندا وبيلاروسيا، قال «أبو الرب» إنه احتمال ضعيف ومستبعد، لأنه لا توجد مناورات على الحدود، إما إذا وجدت مناورات عسكرية على حدود أوكرانيا أو بولندا، يعني أننا على أعتاب حرب جديدة في المنطقة.

وبشأن اتهام روسيا لأوكرانيا باستهداف «بيلجورود» بـ21 قذيقة عنقودية، قال المتحدث الأوكراني إنه لا يستطيع التأكد من ذلك، لكن الجالية العربية تؤكد ضرورة التزام الأطراف بقوانين الحرب، وتحث الجميع والمؤسسات الدولية والدول التي لها حراك في الوساطة أن تقوم بدورها.