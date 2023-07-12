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كم خسر الذهب خلال أسبوع؟.. سعر عيار 21 يتراجع 45 جنيها

كتب:

وليد عبد السلام
05:19 ص | الأربعاء 12 يوليو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال الفترة الأخيرة، لتسجل خسائر بنحو 45 جنيهًا في الجرام بالنسبة لعيار 21 خلال أسبوع وخسائر 51 جنيهًا في الجرام بالنسبة لعيار 24.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، خسائر الذهب خلال أسبوع.

خسائر جرام الذهب عيار 21 

يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 2175 جنيهًا، مقارنة مع 2220 جنيهًا يوم الثلاثاء الماضي 4 يوليو الجاري، لتكون الخسائر 45 جنيهًا.

خسائر جرام الذهب عيار 24

فيما يتداول سعر جرام الذهب 24 اليوم عند 2486 جنيهًا، مقارنة مع 2537 جنيهًا سعر الجرام يوم الثلاثاء الماضي 4 يوليو 2023، لتكون الخسائر 55 جنيهًا.

خسائر جرام الذهب عيار 18 

يتداول سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 1864 جنيهًا، مقارنة مع 1903 جنيه سعر الجرام يوم الثلاثاء الماضي 4 يوليو 2023، لتكون الخسائر 39 جنيهًا.

خسائر جرام الذهب عيار 22 

يتداول سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم عند 2279 جنيهًا، مقارنة مع 2325 جنيها يوم الثلاثاء الماضي 4 يوليو، لتكون الخسائر 46 جنيهًا.

خسائر جرام الذهب عيار 14 

يتداول سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 1450 جنيهًا، مقارنة مع 1480 جنيها يوم الثلاثاء الماضي 4 يوليو 2023، لتكون الخسائر 30 جنيهًا.

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بقلم وليد عبد السلام