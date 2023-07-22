شاب سعودي عن العلمين الجديدة: الواقع فاق توقعاتي.. ودي مش مجاملة

رصدت الإعلامية إيمان عزالدين، ردود فعل الأسر والشباب حول مهرجان العلمين، وذلك من خلال تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC».

الرؤية تفوق التوقعات

قال شاب سعودي يدعى «عبدالرحمن» إنه زار العلمين الجديدة 3 مرات، ولكن هذه المرة الأولى التي يزور فيها المدينة للعيش بها، لافتا إلى أنه كان يتابع الأخبار حول العلمين الجديدة، إلا أنه لم يصدق ذلك من جمال ما يسمع عنها، ولكن الرؤية على أرض الواقع فاق كل ذلك، مردفا: «دي مش مجاملة».

وأضاف أن ما يحدث في الساحل الشمالي بشكل عام ومدينة العلمين الجديدة شيء عالمي، لافتا أنه زار دولاً كثيرة حول العالم إلا أن ما شاهده في مصر شيء مختلف، وما شده في المدينة هي المباني الجميلة الحديثة والتنظيم والطرق والشاطئ والبحر.

العلمين الجديدة.. عالم تاني

وأوضحت سيدة تدعى «شيرين» إنها تحرص على حضور الحفلات المقامة في العلمين الجديدة مثل عمرو دياب وتامر حسني العام الماضي، لافتة إلى أن طقس المدينة رائع، كما أن الجميع سيستمتع بالأماكن السياحية والبحر، «هتحس إنك في عالم تاني».