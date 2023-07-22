هل غدا الأحد إجازة رسمية في مصر؟ سؤال حازت إجابته على اهتمام كثير من المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد انتهاء إجازة العام الهجري الجديد 1445، حيث ستحل الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952 غدا الأحد المقبل 23 يوليو 2023.

الإجابة على سؤال هل غدا الأحد إجازة رسمية في مصر؟

وجاءت الإجابة على سؤال هل غدا الأحد إجازة رسمية في مصر؟ وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد وبينها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمصالح الحكومية، ولائحته التنفيذية، ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن غدا الأحد 23 يوليو 2023 إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو 1952 وانتهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية.

غدا الأحد إجازة رسمية بأجر كامل

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، يكون غدا الأحد إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952 وهي إجازة يستفيد منها أكثر من 35 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص.

إجازات رسمية بأجر في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية

نصت قوانين العمل على أن يحصل العاملون بالحكومة والقطاع الخاص على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بقرارات وزارية مع كل مناسبة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا منذ عدة أيام باعتبار يومي الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازتين رسميتين بأجر كامل للعاملين بالقاطعين الحكومي والخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية وغدا الاحد الذكرى الـ 71 لانطلاق ثورة 23 يوليو 1952.