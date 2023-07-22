«مطوري القاهرة»: مهرجان العلمين يؤكد نجاح مدن الجيل الرابع في مصر

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديد، أن اكتمال انتقال الوزرات للعاصمة الإدارية الجديدة، يعد بمثابة إشارة البدء لانطلاق الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

إعلان حقيقي للجمهورية الجديدة

وأضاف المهندس محمد البستاني، أن قدرة مدن الجيل الرابع في جذب استثمارات محلية وأجنبية لمصر، وجذب أنظار العالم، يؤكد نجاح مدن الجيل الرابع في تحقيق الهدف الذي من أجله تم إنشاء تلك المدن في التحول لمراكز عالمية لريادة الأعمال، موضحا أن مدينة العلمين أصبحت تمثل بوابة مصر لأفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك قدرتها على جذب أكثر من مليون سائح لمصر خلال شهر واحد فقط.

وأشار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة إلى أنه خلال 5 سنوات تغيرت خريطة مصر، إذ زادت المساحة العمرانية من 7٪ إلى 14٪، وذلك بسبب مشروعات الجيل الرابع التي بدأت بدايتها فى عام 2018، والتي كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها في توسيع العمراني وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن من التكدس، فضلا عن هذا الجيل من المدن، مكاتب مراكز لادارة الأعمال داخل مصر، نقطة البداية، للتحول نحو العالمية والدخول والمنافسه في المدن.

طفره تنموية غير مسبوقة

وأوضح، أن مدن الجيل الرابع أصبحت مزارا للوفود الأجنبية، وكذلك طلاب الجامعات، فبالنسبة للأجانب، الكل أشادوا بعظمة تلك المشروعات وحجم الإنجاز الذى شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فما ينفذ داخل العاصمة الإدارية وكذلك العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات، يقاس بالإعجاز وليس الإنجاز، فهذه المشروعات كانت تستغرق عشرات السنوات، ولكن العامل المصرى لا يعرف المستحيل.

وأضاف، بأن مدينة العلمين الجديدة تحولت إلى مكان لإقامة واستضافة المهرجانات العالمية، واستطاعت أن تكون بوابة مصر لأفريقيا، وبفضل مدينة العلمين شهدت منطقة الساحل الشمالى بالكامل تغيرا جذريا، فلأول مرة تشهد منطقة الساحل الشمالى تنفيذ أبراج على البحر، أو فى المنطقة بالكامل، كما أن التنوع الذى أحدثته وزارة الإسكان داخل المدينة الجديدة من مختلف المشروعات جعل من منطقة الساحل الشمالى منطقة تصلح للسكن طوال العام وليس منطقة مصيفيه فقط ، تكون الحياه فيها 3 شهور وباقى العام منطقة أشباح.

مهرجان العلمين ونجاح مدن الجيل الرابع

وأضاف، داخل مصر أكثر من 7 مليون عربي، وخارج مصر يزيد عدد المصريين العاملين بالخارج فى مختلف الدول عن 20 مليون مصري، كما أن هناك جنسيات أخرى بدأت ترغب في الاستثمار في العقار المصري منها روسيا وإيران والعراق، موضحا أن تركيا والإمارات هما الأعلى مبيعا للعقارات فى الشرق الأوسط في الوقت الحالى بسبب المزايا والتسهيلات التى يقدمها للمستثمرين والعملاء الراغبين فى شراء عقار.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لتصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري.