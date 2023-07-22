سلع غذائية تراجعت أسعارها في الأسواق اليوم.. وانخفاض كبير في الدواجن

كشفت بيانات مجلس الوزراء، عن تراجع أسعار بعض السلع الغذائية، ومن أبرز هذه السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل؛ الأرز، الدقيق، الزيت، السكر والمكرونة.

انخفاض في أسعار السلع الغذائية

وفي بداية الأسبوع، تبدأ ربات المنازل في شراء احتياجاتها من السلع الغذائية، ومع استمرار تراجع الأسعار، شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إذ سجل كيلو الأرز أمس 29 جنيهًا، بينما سجل اليوم اليوم 26.78، بتراجع 2 جنيه في الكيلو، بينما سجل سعر كيلو السكر أمس 27 جنيهًا، واليوم 23.34 جنيه، بتراجع ما يقرب من 3 جنيهات ونصف في الكيلو.

في حين سجل سعر كيلو المكرونة أمس مبلغ 23.08، في مقابل 22.55 جنيه اليوم، وسجل أمس سعر زيت الذرة كريستال 72.8 جنيه للتر، وظل محافظًا على سعره اليوم، أما زيت عباد الشمس سجل أمس 61.64 جنيهًا، في حين أنه ارتفع اليوم وسجل اليوم 62.24، وسجل البيض أمس 4 جنيهات ونصف للبيضة الواحدة، بينما سجل اليوم 4.47 جنيه.

أسعار الدواجن والبانيه

أما عن سعر الدقيق المعبأ في الأسواق، فقد سجل أمس 21.42 جنيه للكيلو، وسجل اليوم 21.35 جنيه، أما سعر الدواجن «الفراخ البيضاء» فقد سجل أمس 54 جنيهًا للجملة، لتصل إلى الأسواق بسعر 61 إلى 63 جنيها للكيلو، والفراخ البلدي 95 جنيهًا للكيلو، في حين أنها سجلت اليوم 60 جنيهًا في الأسواق، والبلدي 95 جنيها للكيلو، وفق ما جاء في بيان عن بورصة الدواجن.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البانيه، ليسجل اليوم 140 جنيهًا للكيلو في المحلات للمستهلك، بينما سجل أمس سعر الكيلو 150 جنيهًا، إذ تراجع بنحو 10 جنيهات.