كاتب صحفي: تمكين الشباب أبرز ملامح استراتيجية الدولة بالجمهورية الجديدة

قال زكي القاضي، الكاتب والصحفي، إنَّ أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتمكين الشباب خلال العقد الماضي ارتكزت على منح الشباب الأولوية، ووضعهم في مواقع القيادة والمسؤولية، سواء مناصب تنفيذية أو حتى تشريعية، مشيرا في هذا إلى التجربة الخاصة بمصر لتمكين الشباب سياسيا باستخدام أدوات واضحة ورئيسية، مثل «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، التي لديها 48 نائبا بمجلسي النواب والشيوخ، و6 من نواب المحافظين.

القاضي: الشباب يحصدون مكاسب كبيرة في عهد الرئيس السيسي

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية لشاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشباب يحصدون مكاسب كبيرة وتمكين في كل المجالات في عهد الرئيس السيسي، مبرزا جهود الدولة لتمكين الشباب ودفعهم لمواقع القيادة في الجمهورية الجديدة من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، أحد مكتسبات الجمهورية الجديدة خلال العقد الماضي وتجربة فريدة على مستوى الدولة.

الشباب وفهم منظومة عمل الدولة

وتابع الكاتب والصحفي، بأن «لدينا شباب قادر على فهم منظومة عمل الدولة وتم تقديمه في كافة المناصب القيادية ليساهم في بناء الدولة المصرية بـ فكر الشباب والحيوية والعزيمة وقادر على استكمال العمل في سياق فكر الدولة الحالي وقدموا تجربة محترمة».