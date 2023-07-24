مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. أذان المغرب 7:54 مساء في القاهرة

اختلافات طفيفة تسجلها مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الاثنين، مقارنةً بالمواقيت أمس الأحد، بحسب هيئة المساحة المصرية، التي تعمل يوميا على تقديم موعد الفروض الخمسة، وفقا لحركة الشمس.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

وفي إطار الخدمات المقدمة لمتابعي «الوطن»، نرصد في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، في عدد من محافظات الجمهورية، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:01مساءً.

موعد أذان العصر: 4:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:46 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:01 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

أذان الظهر: 1:02 مساءً.

أذان العصر: 4:32 مساءً.

أذان المغرب: 7:49 مساءً.

أذان العشاء: 9:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:34 مساءً.

أذان المغرب: 7:54 مساءً.

أذان العشاء: 9:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:27 مساءً.

أذان المغرب: 7:45مساءً.

أذان العشاء: 9:9 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:18مساءً.

أذان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا.

أذان الظهر: 1:03 مساءً.

أذان العصر: 4:41 مساءً.

أذان المغرب: 7:56 مساءً.

أذان العشاء: 9:29 مساءً.