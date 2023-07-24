إحالة متهم بتصنيع مواد مخدرة داخل منزله بالمعصرة لـ«الجنايات»

أمرت النيابة العامة، إحالة أحد الأشخاص لاتهامه بتصنيع المواد المخدرة داخل محل سكنه في منطقة المعصرة بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ بتصنيع مواد مخدرة

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة في مديرية أمن القاهرة، يفيد قيام أحد الأشخاص محل إقامته في دائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في تصنيع المواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

القبض على المتهم

بتقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن القبض عليه أثناء تواجده في المنطقة محل سكنه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر «الاستروكس وزنت 5 كيلوجرامات، مبلغ مالي، الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، 2 ماكينة تغليف، وكمية من الأكياس معدة للتعبئة».

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 150 ألف جنيه.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «ناجي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.