موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة الليلة

جمهور المارد الأحمر على موعد مع مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن لقاءات الدوري المصري موسم 2022-2023، حيث يحل بطل الدوري ضيفًا على نادي بيراميدز، الليلة، على أرض ستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من مسابقات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة، وفق الجدول المعلن من اتحاد الكرة المصري، يكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز 2022-2023، عبر تردد 11861- رأسي - معدل الترميز: 27500.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وأعلن اتحاد الكرة المصري، أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، التي تأتي ضمن مؤجلات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، حيث يدير اللقاء محمود ناجي، والمساعدين تامر رشاد ونور سعيد، وحكم رابع صبري إبراهيم، في حين أُسند لـ عبدالعزيز السيد، تحكيم الفيديو، ويساعده هاني خيري، مساعد حكم.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

بعد انتهاء مبارة الليلة بين فريق الأهلي ونادي بيراميدز، لم يعد للنادي الأهلي في موسم دوري 2022-2023 سوى مباراة واحدة، ومن المقرر إقامتها وفق الجدول المعلن من اتحاد الكرة، يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب، أمام النادي المصري البورسعيد.