«المالية»: النظم الضريبية المميكنة ساعدتنا في حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النظم الضريبية المميكنة ساعدتنا كثيرًا في تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية، وجعلتنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي بنحو 23.1%.

وأضاف الوزير في بيانه، أن الدولة تستهدف تعزيز العوائد الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في 2010، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر

أشار إلى أن التكامل بين منظومتي الإيصالات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية يُسهم في رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وتابع: «مستمرون في رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية»، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من 49 ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو 2021 بمعدل يصل حاليًا إلى 4000 شركة شهريًا.

حالة تهرب ضريبى

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت 22 ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها 7305 حالات تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018 منها 194 حملة خلال عام 2022 بإجمالي متحصلات 1.3 مليار جنيه.

التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه 2020، وتخطى عدد الوثائق 677 مليون فاتورة بمعدل يصل إلى 40 مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 421ألف مسجل.