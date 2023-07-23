لأول مرة.. استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم المومياوات «فيديو»

قال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، إنّ استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات النووية والإشعاعية في ترميم المومياوات إحدى التكنولوجيات الحديثة في عملية الترميم، سواء الآثار أو المومياوات، مضيفا أن هذه التقنيات لا تحدث أي أضرار في المومياوات أثناء التعامل معها، مشيرًا إلى أن دولا كبيرة على الصعيد العالمي بدأت في هذا المجال.

مراحل ترمييم الأثار باستخدام الذكاء الاصطناعي

أضاف المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا أشرف، أن مصر دخلت هذا المجال من خلال التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة الآثار، وعملية الترميم تتم على مراحل، أما استخدام الإشعاع فإنه يبدأ من اكتشاف المومياء، مثل التصوير بأشعات مؤينة لها طاقة عالية من أجل الحصول على صورة للمكونات.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الحصول على تصور للمومياء

أوضح المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، أن «هذه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تستخدم للحصول على تصور للمومياء، كما يتم التعرف على أصل المواد ومكوناتها وعمرها لاتخاذ قرار في عملية الترميم قبل البدء فيها».