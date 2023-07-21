ختام دورة الطاقة الذرية للاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك

اختتمت الدورة التدريبية المتقدمة عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه والتي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية بحضور 22 مشاركًا من سبع دول عربية.

الدورة شملت محاضرات نظرية وتدريب عملي

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان إلى أن الدورة شملت محاضرات نظرية وتدريب عملي على «أنواع التغليف بالبلاستيك وأثاره السلبية على البيئة، مبادئ إعادة تدوير البلاستيك، دور تقنية الإشعاع في إعادة التدوير، المعالجات الإشعاعية للبوليمرات لاستخدامها في المجالات المختلفة، المواد القابلة للانكماش بالحرارة وتطبيقاتها في مجال التغليف، المواد الخضراء المستخدمة في مجال التغليف الآمن للمنتجات، تطبيقات البوليمرات ذاتية الذاكرة الشكلية في مواد التغليف، التحقق من صلاحية مواد التغليف، أنواع مواد التغليف الذكية والآمنة، تطبيقات النانو تكنولوجي في التغليف، تطبيقات وتقنيات التغليف الذكي».

تقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من مواد التغليف

وصرحت الدكتورة غادة عادل المنسق المحلي للدورة بأن الدورة استهدفت التعريف بتقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من مواد التغليف الحديثة التي تستخدم في حفظ الأغذية، تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف، الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة التعبئة والتغليف، الأنواع الذكية من مواد التغليف، مواد التغليف الصالحة للأغذية والمعالجة بالإشعاع، استعراض سوق تغليف المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا اضافة الي عمل زيارة للمشاركين لوحدة التشعيع الجامي بمركز تكنولوجيا الإشعاع، وكذلك التدريب العملي باستخدام الميكرسكوب الالكتروني، وتحليل العناصر باستخدام مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية، وتدريب عملي عن خواص مواد التغليف.

حضر ختام الدورة الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة والدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والدكتورة غادة عادل المنسق الوطني للدورة.

تحسين خواص مواد التغليف

وأشاد المشاركون من الدول العربية بأهمية الدورة وضرورة التعاون في مجالات بحوث استخدامات الاشعاع لتحسين خواص مواد التغليف من البلاستيك وخاصة في تغليف المواد الغذائية.

دعم الهيئة لأنشطة التعاون في مجالات التدريب للأشقاء العرب

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الدورة تأتي في إطار دعم الهيئة لأنشطة التعاون في مجالات التدريب للأشقاء العرب مع الهيئة العربية للطاقة الذرية.