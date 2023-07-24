«الكروشيه» يغير حياة «ندى».. ويؤهلها للمشاركة في معرض ديارنا بالإسكندرية

ندى محمد عبد الحفيظ، صاحبة الثلاثة والثلاثين عاما، خريجة كلية الخدمة الاجتماعية، بدأت في العمل بالكروشيه كهواية منذ 13 سنة، وهي طالبة بجامعة الإسكندرية، لكنها قررت أن تكون مهنتها منذ 8 سنوات، حين أصبحت مسئولة عن ابنتها «مريم» ذات السبعة أعوام.

المشاركة في معرض ديارنا للحرف اليدوية بمكتبة الإسكندرية

بدأت رحلة «ندى» في العمل بالكروشيه، بمشاركة ابنتها، لابتكار أشكال جديدة من المنتجات والترويج لها، خلال فترة حظر التجول في 2020، في أول شهور انتشار فيروس كورونا، وكانت فرصة لتقوم بتصوير فيديوهات لأفكار جديدة في المنتجات، أسمتها فيديوهات «الحظر كرافت»، التى شملت تقديم أفكارا لصنع أعمال فنية من خامات البيت، مثل الشفاطات والورق الملون، الأكواب البلاستيكية، وتفاعل معها كثيرون بالإعجاب والتعليقات.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، بموقع «فيس بوك»، التى نشرت قصة نجاح «ندى»، في إطار حملة «علشان ولادكم احسبوها صح»، منذ 4 سنوات أتيحت الفرصة لـ«ندى» للمشاركة في معرض ديارنا للحرف اليدوية بمكتبة الإسكندرية، ما مكنها من شراء ماكينة خياطة سنجر منزلية وقوية.

تستطيع بواسطتها، تثبيت حبال الخيش أو حبال القطن التى تضفرها بيدها وتبرمها بشكل دائري، ثم تثبيتها معا بالماكينة، لتصبح قواعد للأواني الساخنة، أو للديكور، أو كسلال متعددة الاستخدامات، للفاكهة أو الخبز على المائدة، أو لحفظ الفوط أو الشامبو في الحمام، أو للعب الأطفال أو الاكسسوارات، وتبيع الصغيرة بـ150 جنيها، والكبيرة بـ300 جنيه.

تقدم فنا جديدا للكروشيه ظهر في كولومبيا وجنوب أفريقيا

الأمر الذي جعل «ندى» لا تحتاج لتتقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي، لتحصل على الدعم النقدي «تكافل»، كحق لامرأة معيلة مثلها، بل تقدمت للوزارة، لتحصل على جناح عرض لمنتجات يديها في معارض ديارنا، التى تجوب محافظات الجمهورية.

من بين منتجات ندى، «الكلاتشات» أو حافظات المكياج، أو المقالم أو الشنط القماش الصغيرة ذات الحزام الجلد الصغير، التي تصنعها من القماش الدك، مع حليات من الكروشيه أو كور الخيوط الملونة، كما تصنع السجاجيد الكبيرة، تصنع كوسترات الشاي الصغيرة بحبال القطن أو حبال الخيش.

ليس ذلك فقط، بل تقدم «ندى» فنا جديدا للكورشيه، يسمى «تابسترى» ظهر في كولومبيا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا، ويتميز بأنه يدمج ألوان خيوط الكروشيه معا، وتسير على باترونات محددة، لتصنع شنطة أو حافظ اكسسوار أو غيرها، بالإضافة إلى صناعة الأميجرومي بأشكال صغيرة من العرائس أو الشخصيات الشهيرة، مثل الأيس مان، الذي تعلقه في ميدالية.