5 أماكن بديلة للمصيف.. «قضي يوم على حمام السباحة بأسعار مخفضة»

قضاء يوم في حمام السباحة، بديل للأسر غير الراغبة في السفر لقضاء إجازة مصيف في أي من المدن الساحلية، وفقا لظروفهم المالية وارتباطاتهم العائلية.

وترصد السطور التالية، عدّة أماكن يمكنك قضاء يوم على حمام السباحة فيها بأسعار مخفضة، لاختيار الأفضل من بينها، وما يتناسب مع إمكانياتهم المادية، حال عدم السفر للمصيف.

مركز شباب الجزيرة

حدد مركز شباب الجزيرة أسعار دخول حمام السباحة بـ150 جنيها لغير الأعضاء في المركز، ولجميع الفئات العمرية.

أكوا بارك

وبالنسبة للراغبين في قضاء يوم ممتع في الملاهي المائية، ومنها أكوا بارك، فسعر التذكرة 310 جنيهات للفرد، وتضم وجبة غداء، والاستماع بجميع الألعاب المائية، منذ العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، ويتم الحجز، من خلال مقر الشركة الكائن في 27 ش التحرير بجوار محطة مترو البحوث.

كريزي ووتر

واحدة من أشهر الملاهي المائية في القاهرة الكبرى، وسعر دخول الفرد 85 جنيها، لقضاء يوم ممتع من 10 صباحا و8 مساء، في منطقة الشيخ زايد بجوار هايبر وان.

نادي شاطئ كورنيش المعادي

نادي كورنيش المعادي، يقع بجوار المحكمة الدستوريا العليا، وسعر دخول الفرد لقضاء يوم على حمام السباحة يبلغ 120 جنيها، منذ 8 صباحا وحتى 7 مساء.

حمامة سباحة نادي كانتري كلوب

نادي كانتري كلوب، هو أحد الأندية الشهيرة بمنطقة حدائق حلون، حيث يفتح باب الدخول للراغبين في قضاء يوم على حمامات السباحة، من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء، مقابل 150 جنيها للفرد.