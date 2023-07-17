موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%.. خلال أيام

تزامنًا مع قرب نهاية شهر يوليو الجاري، ينتظر المستفيدون من المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد، موعد صرف معاش أغسطس 2023، وذلك بتطبيق زيادة 15%، والتي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وذلك للشهر الخامس على التوالي منذ أبريل الماضي، لجميع مستحقي المعاشات.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ هناك عدد من الطرق يمكن من خلالها صرف موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، ومنها: «مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونية

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني العديد من الخدمات التي يستفيد منها المؤمن عليه، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف، وغيرهم من المستفيدين، إلى جانب إمكانية استخراج الرقم التأميني لأول مرة.