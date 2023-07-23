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مدير «المسرح المصري»: اختيار عادل إمام للدورة الـ16 «ترند» المهرجان

كتب:

هبة أمين
02:27 م | الأحد 23 يوليو 2023
الفنان ياسر صادق

الفنان ياسر صادق

قال الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، إن إطلاق اسم عادل إمام على الدورة 16 شرفًا عظيمًا للمهرجان، و«ترند» لهذه الدورة، وهذا أمرًا لا يعيب على الإطلاق، خصوصًا وأن الزعيم هو نجم نجوم الوطن العربي شئنا أم أبينا: «شرف لنا أن تحمل الدورة الحالية اسم فنان كبير بحجم عادل إمام، وموافقته على ذلك لأنه لم يكن يوافق إلا للفنان محمد رياض رئيس المهرجان».

وأوضح الفنان ياسر صادق، في تصريحات صحفية، أن الفنان محمد رياض بمجرد توليه منصب رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري لدورته الحالية، كان يسعى لأن تصل فعاليات هذا المهرجان للشارع وللناس وليس المسرحيين فقط.

حفل الافتتاح يليق باسم عادل إمام

وكشف الفنان محمد رياض رئيس الدورة الـ 16 لمهرجان القومي للمسرح المصري، إن حفل افتتاح الدورة الحالية يوم 29 يوليو من الأسبوع المقبل، ستشهد حفلًا يليق باسم الزعيم عادل إمام التي تحمل الدورة اسمه.

مكرمون في حفل الافتتاح 

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 14 أغسطس من الشهر المقبل، وستشهد عدة ندوات فنية وثقافية للنجوم المكرمين في حفل الافتتاح أبرزهم رياض الخولي، صلاح عبدالله، رشدي الشامي، خالد الصاوي، مصممة الديكور نهى برادة، أحمد فؤاد سليم، سامي عبدالحليم، محمد محمود، محمد السيد عيد.

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