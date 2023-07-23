هل يمكن لطلاب الدبلوم الفني التسجيل في اختبارات القدرات 2023؟

أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن تساؤل العشرات من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المختلفة عن إمكانية التسجيل في اختبارات القدرات 2023 التي تجرى حالياً بعدد من الكليات، وهو ما أوضحته الوزارة وفقاً لتقرير صادر عنها، في أن المرحلة الحالية لامتحانات القدرات تكون لطلاب الثانوية العامة 2023 فقط، وأنه بالنسبة لطلاب الشهادات الأخرى الفنية والمعادلة سيتم تحديد موعد اختباراتهم الفترة المقبلة من قبل الأعلى للجامعات.

اختبارات القدرات 2023

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي ، ان عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2023 تجاوز حتى الآن 75 ألف طالب وطالبة من حاملي شهادة الثانوية العامة، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وهي «الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية - التربية الفنية - التربية الموسيقية- التربية النوعية - التربية الرياضية».

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن الوزارة أتاحت كل أسماء بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات، عبر الموقع الرسمي للمجلس أو الوزارة، لافتا إلى أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة تواصل عملها ليل نهار لمجابهة كل الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها وتمنح شهادات وهمية غير مزورة.