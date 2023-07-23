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خبيرة تغذية تقدم عبر قناة الناس نصائح لكبار السن لمواجهة الحر الشديد

كتب:

مريم جاد
06:43 م | الأحد 23 يوليو 2023
عميد المعهد القومي للتغذية

عميد المعهد القومي للتغذية

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، يجعلان الجسم يفقد كميات كبيرة من المياه، لافتة إلى ضرورة الحرص على توفير احتياجات الأطفال وكبار السن من المياه وذلك لعدم شعورهم بالعطش.

عميد المعهد القومي للتغذية: «لازم نخلي بالنا من كبار السن»

وتابعت عميد المعهد القومي للتغذية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لازم نخلي بالنا من كبار السن خاصة ويكونوا موجودين في غرفة درجة حرارتها 24 درجة مئوية، وتوفير احتياجاتهم من المياه حتى لا يصابوا بالجلطة، نتيجة قلة المياه».

واستكملت: «لازم نبعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولازم نتناول أطعمة فيها مياه منها الخس والخيار، ولازم نبعد عن المملحات والمسبك، لازم نأكل أكل مسلوق ومشوي، وبلاش العصير بالسكر، أو تناول سكريات، حتى لا تفقد كميات كبيرة من المياه الموجودة في الجسم».

«جيهان»: طوال الصيف يفضل تناول فاكهة

وأردفت: «تأثير فقدان المياه من جسم المياه، يسبب ضربة شمس، وأعراض عدم تركيز، المياه لما تقل 10% بتحصل الأعراض لازم نأخد بالنا جدًا من كبار السن والأطفال والحوامل والمرضعات، وطوال الصيف يجب تناول فاكهة بدل الأرز والبطاطس، وتناول المثلجات المصنوعة بطريقة صحية».

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