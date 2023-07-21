الشيخ أبو اليزيد سلامة عبر قناة الناس: وضع الأطفال في اختبارات يعلمهم المسؤولية

وجه الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، نصائح لكل أم مسؤولة عن تربية أطفالها وتنشئتهم تنشئة سلمية على الدين الإسلامي، لافتًا إلى أهمية تخصص وقت للأبناء للتحدث معهم ومناقشتهم، وإعطائهم بعض الاختبارات للتفكير والخروج من الأزمات بمفردهم.

سلامة: يجب وضع الأبناء في اختبارات دائمًا

وتابع الداعية الإسلامية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: أن على الأم وضع ابناءها باختبارات دائمًا، قائلًا: «تربية الأولاد على المسؤولية ومناقشتهم من الأهمية بالتربية، وكان غرض النبي من تكليف سيدنا علي بمهام في رحلة الهجرة هو تعليمه المسؤولية».

أضاف الشيخ أن وضعهم باختبارات والنقاش معهم يتيح لهم الفرصة على الإدراك وتقبل كافة المواقف، ويتيح لهم الشعور بالمسؤولية.