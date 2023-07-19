أستاذ بجامعة الأزهر: الرسول علمنا حب الأوطان عند هجرته من مكة إلى المدينة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الرسول عندما كان يرحل من موطنه كان متأثرا ويشعر بالحزن الشديد لمغادرته مكان طفولته وشبابه، وتعتبر الهجرة النبوية النموذج الكامل للحضارة الإنسانية بكافة المجالات والمستويات.

حب الوطن أهم القيم المصدرة من الهجرة النبوية

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عبر مداخلة هاتفية خلال «قناة الناس»، بأن من أهم القيم المصدرة من الهجرة النبوية هي حب الوطن وقيمته، لأن حبه يعتبر من الدين ومن لا خير له في وطنه، لا خير له في دينه لأن الدين الأساس للحفاظ على الأوطان.

الرسول يعطي درسًا في حب الأوطان عند هجرته

وأضاف الدكتور أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الأساس في تعليمنا حب الوطن، وعندما وجد صدا وإيذاء من أهل مكة، دفعه ذلك للخروج من البلد الكريم، فنظر إليها نظرة شوق وحزن وقال «والله يا مكة إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إليّ ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت»، وذلك يعطي لنا درسا في حب الأوطان ومعرفة قيمتها.