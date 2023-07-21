عالم بالأوقاف عبر قناة «الناس»: يجب الابتعاد عن مصدري الطاقة السلبية

قال الشيخ على الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الإمام ابن عطاء الله السكندري نبهنا على مسألة الصحبة، بقوله: «لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا تصحب من لا يدلك على الله ما قاله»، أي الإنسان الكسول الذي لا يحب الاجتهاد والنجاح ويخفض بروحك إلى الأسفل .

الجمال: لا يجب مصاحبة من يصدر طاقة سلبية

وأضاف «الجمال»، خلال تقديمه برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «يجب على الإنسان أن يبتعد عن الشخص الذي إذا جالسه حدثه عن الهموم ومصائب الزمان، ولا يحدثه عن الله تعالى ولا يخبره بأي حديث يجعله متفائلا، فذلك الشخص يجب ألا يجالسه لأنه يعطيه طاقة سلبية تؤثر في نفسيته وصحته».

الجمال: يجب الابتعاد عما يبعدك عن قول الله تعالى

وتابع: «الإمام أكمل تنبيهنا حول الشخص الذي إذا جالسته حدثك عن الدنيا والشهوات والملذات فكل حديثه عن الدنيا، وليس عن الله والنبي والصحابة، لا يعطيك طاقة إيمانية بل يعطيك طاقة تخفض بروحك أسفل».