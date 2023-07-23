«إكسترا نيوز» تستعرض العروض الجوية لمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا عن العرض الجوي المقام ضمن فعاليات مهرجان «العلمين الجديدة»، والمستمر حتى يوم 26 من شهر أغسطس المقبل.

تفاصيل العروض الجوية بمهرجان العلمين

وقالت شروق وجدي موفدة قناة «إكسترا نيوز»: «شهدنا اليوم منذ الصباح الباكر عددا من العروض الجوية الرائعة والبحرية والمظلات، التي تحمل أعلاما مختلفة للدول العربية».

وأضافت موفدة «إكسترا نيوز»، أن المظلات تخطت الـ30 مظلة، كما تحدث عن عروضت الطائرات والتي استمرت لمدة ساعة، والتي قامت برسم لوحات في سماء العلمين ومن بينها القلوب والدوائر.

تفاصيل العروض البحرية في مهرجان العلمين

أما عن العروض البحرية، فتحدثت عنها موفدة «إكسترا نيوز»، مشيرة إلى أنها تضمنت عددا من العروض في البحر ورسم اللوحات الفنية في البحر، والتي استمرت هي الأخرى لأكثر من ساعة.

وأضافت أن في الأيام الماضية كان هناك العديد من الاستعراضات ولكنها كانت تدريبات للعرض الرئيسي اليوم.

يذكر أن مهرجان العلمين حقق رواجا كبيرا منذ بدايته سواء بمباريات الكرة الشاطئية لقدامى لاعبي المنتخب الوطني أو الحفلات التي حققت نجاحا كبيرا وكانت البداية مع حفل تامر حسني يوم الجمعة الماضية.