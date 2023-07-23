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انتشال جثتي طالبين غرقا في نهر النيل بقنا

كتب:

رجب آدم
08:25 م | الأحد 23 يوليو 2023
غرق

غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة قنا، انتشال جثتي طالبين غرقا في نهر النيل بجزيرة مطيرة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، بعد يوم من الغرق أثناء السباحة.

غرق طالبين بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انتشال جثتي طالبين غرقا امس في نهر النيل أمام جزيرة مطيرة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بمصرع طالبين غرقا بنهر النيل، بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص، وتبين مصرع كل من محمد رمضان أحمد، 14 عاما، وعلي محسب خريشي، 16 عاما، غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.

مشرحة مستشفى قوص المركزي

ونقلت سيارة الإسعاف بمحافظة قنا الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

 

 

 

 

 

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