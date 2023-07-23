أمين الفتوى عبر قناة الناس: أكل أموال الناس بالباطل من أبشع الذنوب

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يأكل حقوق الناس تكون نهايته صعبة وقاسية، ويفقد الدنيا والآخرة، لافتا إلى أن أكل أموال الناس بالباطل من أبشع الذنوب، وهو ما جاء فى الآية الكريمة من تحذير إلهى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».

النبي حذرنا من أكل أموال الناس

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الأحد: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من أكل أموال الناس واغتصاب حقوقهم، وذلك فى قوله: (مَن اغتصب شبرًا من الأرض طوّقه الله إياه إلى سبع أرضين)، وشوف ربنا هيخلى الأرض السبعة كلها طوق حول رقبته من شدة وبشاعة الذنب الذي ارتكبه».

تحذير من أبشع أنواع الذنوب

واستكمل: «ربنا حذرنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الذنب، الذي يعتبر من أبشع أنواع الذنوب التي يرتكبها البني آدم»، مستشهدا بالآية الكريمة: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً).