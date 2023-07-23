في الذكرى الـ71.. «إكسترا نيوز» تستعرض أهم إنجازات ثورة 23 يوليو (فيديو)

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا بمناسبة الذكرى 71 من ثورة 23 يوليو، وأنها ترتبط كثيراً بثورة 30 يونيو إذ قامت الثورتان لتحقق العدالة الاجتماعية للشعب المصري إذ شهدت البلاد تنفيذ مشروعات قوية وعملاقة بعدهما.

ثورة 23 يوليو وتحقيق العدالة للشعب

أوضح التقرير أن ثورة 30 يونيو جاءت لتكمل مسيرة ثورة 23 يوليو لتحقيق العدالة للشعب إذ فصلت بينهما عقود؛ ولكن الرابط كبير وموحد وهو إحياء الدولة المصرية، وما بين الجمهوريتين كان دعم الشعب هو المشهد الأهم بالثورتين اللتين ارتبطتا بمشروعات تنمية عملاقة مهدت الطريق أمام مرحلة جديدة لتاريخ مصر المعاصر.

مشروع السد العالي من أهم المشروعات المنفذة منذ ثورة 23 يوليو

وكشف التقرير توضيح أهم المشروعات المنفذة منذ ثورة 23 يوليو وأولها مشروع السد العالي ذلك العمل الإنشائي الضخم الذي أحدث تغيرات كبيرة وما زال شاهدا على الكفاح والسير بدروب الازدهار، بالإضافة إلى حركة التصنيع ومصانع الحديد والصلب وإقامة المشروعات الرائدة، مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج.

قانون الإصلاح الزراعي وتمليك الأرض للفلاح

وأضاف التقرير أنه على المستوى الزراعي جاء إصدار قانون الإصلاح الزراعي ليعطي الفلاح حقه بملك الأرض بعدما كان أجيرًا، وتأميم قناة السويس من العلامات المضيئة للثورة وإنهاء الهيمنة الأجنبية بالقناة وتوجيهها للمصريين.