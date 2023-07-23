مراسل الحياة اليوم: توفير جراج مجاني وخدمة إسعافات أولية في ممشى العلمين

رصد أحمد غنيم، مراسل برنامج «الحياة اليوم»، فعاليات اليوم الأحد من مهرجان العلمين، وقال: «إنه بمناسبة ذكرى 23 يوليو زينت مدينة العلمين صباح اليوم بالطائرات والعروض المختلفة وأن الجميع استمتع بما يحدث».

تفاصيل ممشى العلمين السياحي

وأضاف مراسل «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «الزائر في مدينة العلمين يأتي ليس فقط لحضور الفعاليات ولكن ليقضي يومه وأنا الآن متواجد في الممشى السياحي لمدينة العلمين وطوله حوالي 14 كيلو متر».

الخدمات اللوجيستية في ممشى العلمين

وأضاف: «المرحلة الأولى انتهت حوالي 7 كيلو ويتواجد الخدمات اللوجيستية من مطاعم وكافيهات وأنه يوجد مكان لإنتظار السيارات بالمجان ومكان خاص بالدراجات وأن ما لفت نظري خطة الانتشار السريع لخدمة الإسعاف وذلك معني في حالة التدخلات السريعة ويتواجد معهم الإسعافات الأولية ويقيم طبيعة الحالة».

يذكر أن مهرجان العلمين المقام حاليا بمدينة العلمين، ومن المقرر أن يحيي أحمد سعد يوم الخميس المقبل، حفلا غنائيا ضخما على هامش فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى حفل إليسا وراغب علامة يوم الجمعة.