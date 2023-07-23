مراسل «القاهرة الإخبارية»: هجمات أوكرانية على مواقع للقوات الروسية بأسلحة عنقودية

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن القوات الأوكرانية تشن هجمات مكثفة باستخدام أسلحة عنقودية، على مواقع الرادارات الروسية ومنظومات الصواريخ الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن الرد الأوكراني جاء انتقامياً، بعد استهداف مناطق سكنية في هجمات للجيش الروسي.

اجتماع مرتقب لبحث حماية البحر الأسود

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال إفادته على الهواء مساء اليوم الأحد، أن الرئاسة الأوكرانية أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع لبحث طرق حماية البحر الأسود وأسطول نقل الحبوب والموانئ الأوكرانية والموانئ الأوروبية الموجودة على البحر الأسود.

وتابع أن القوات الأوكرانية أعلنت عن تحييد أكثر من 630 مقاتلة روسية ومرتزقة في الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 11 دبابة و9 مدرعات.

العمليات العسكرية مازالت محتدمة

ولفت «مناف» إلى أ، العلميات العسكرية ما زالت محتدمة على الجانب الجنوبي من الأراضي الأوكرانية، وسط استمرار العمليات القتالية والهجمات المتبادلة، وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم الصواريخ العنقودية على مناطق في زابوريجيا.