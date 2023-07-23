القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تتوعد روسيا بالرد على هجومها الصاروخي منذ أمس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن أوكرانيا توعدت بـ«الرد» على موسكو بعدما شنت هجومًا ليليًا عنيفًا بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية تسبب في مقتل شخصين اثنين وتضرر كاتدرائية تاريخية.

وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال استقبال نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشنكو، على «فشل» هجوم كييف المضاد.

روسيا تشن ضربات صاروخية منذ أمس وحتى اليوم على أوديسا

وشنت روسيا ضربات صاروخية، أمس السبت، واستمرت حتى اليوم الأحد، وذلك، في إطار استكمال ضرباتها المكثفة على أوديسا التي تطل على البحر الأسود.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنها جاءت ضد مدن مسالمة، وضد مبان سكنية وكاتدرائية، متوعدا برد انتقامي ضد الإرهابيين الروسيين- على حد وصفه- من أجل أوديسا، في ظل إعلان وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، أن القصف تسبب في مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين بينهم أربعة أطفال.