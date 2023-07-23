نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا الدور الأول.. اعرف نتيجتك بخطوات بسيطة

يبحث الأشخاص في مختلف أنحاء الجمهورية السورية، عن نتائج (الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول)، مع اقتراب موعد ظهور النتيجة، بعد أن تم الانتهاء من الامتحانات في شهر يونيو الماضي 2023، وبداية عملية تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بكل طالب.

نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول وطريقة الدخول

ولمعرفة نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول، يجب عليك معرفة بعض الخطوات التي تشمل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية وبعدها الضغط على أيقونة عرض النتائج ثم اختيار «نتيجة الصف التاسع»، ثم تحديد الدور الأول، وبعدها إدخال اسم الطالب رباعي، ثم الضغط على أيقونة «عرض»، وبعدها تظهر النتيجة الخاصة بك.

نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول حسب رقم الاكتتاب

وتوجد طريقة أخرى لمعرفة نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول، التي تكون عن طريق رقم الاكتتاب، حيث يتم الدخول موقع وزارة التربية السورية، ثم تحديد «نتائج الصف التاسع»، وبعدها يجب عليك اختيار الشعبة الخاصة بك، ثم كتابة رقم الاكتتاب، وبعدها يتم تحديد المحافظة الخاصة بالطالب، ثم يكون عليك الضغط على زر البحث لتحصل على النتيجة.

واستمر تصحيح أوراق الامتحانات طوال أيام العيد، من أجل العمل على إظهار نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول، ووصل عدد المتقدمين في شهادة التعليم الأساسي بلغ (321494) تلميذ وتلميذة، أما عدد المراكز الامتحانية (2718) مركزا امتحانيا، ووصل عدد طلاب الإعدادية الشرعية (7757) موزعين على (94) مركزا امتحانيا، بينما وصل عدد طلاب الثانوية العامة بجميع فروعها إلى 229509، ووصل عدد طلاب الفرع العلمي في الثانوية العامة 1533389.