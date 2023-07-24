متحدث «الكهرباء»: «نشعر بالمواطنين والانقطاعات الأخيرة فترة بسيطة وهتعدي»

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلبية متطلبات الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن واجب الوزارة هو انتظام الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وتابع حمزة، أن نشر بيان الأمس حول مواعيد قطع التيار كان بمثابة تفاعل إيجابي مع المخاوف الموجودة لدى أصحاب الأنشطة المرتبطة بالكهرباء.

وأردف أن الوزارة تشعر بالمواطنين لأن الجميع في نفس المركب ويتعرضون لقطع الكهرباء، معلقا «إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي».

وشدد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أن وزير الكهرباء تابع كل الردود الموجودة على البيان المنشور أمس وهناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول.

وأكد أن الفكرة من البيان، إحاطة المواطنين بأن التوجيهات تؤكد أن بداية تخفيف الأحمال تكون مع بداية الساعة وربما يكون أقل أو أكثر بـ 10 دقائق وتوجيه نصائح للمواطنين لعدم وقوع ضرر عليهم.

الانقطاعات تكون مجدولة

وأوضح، أن انقطاع التيار الكهربائي يكون بشكل مجدول حتى يعرف المواطنين مواعيد انقطاع التيار، مستطردا: «إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي ومش مبسوطين لأن فيه تخفيف أحمال».

تطوير كبير منذ عام 2015

وواصل: «ما تم تطويره منذ 2015 في محطات الإنتاج كان مردودها إيجابيا، ولكن تخفيف الأحمال حاليا نتيجة موقف طارئ، وإنتاج مصر من الكهرباء كفاءته عالية ولديها القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 48 ألف ميجاوات».