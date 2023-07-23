وظائف حكومية بالوزارات والمحافظات ينتهي موعد التقديم عليها غدا.. اعرفها

وظائف في تخصصات متعددة لكل الفئات تتيحها عدة وزارات وهيئات حكومية للعمل بها، وفق شروط محددة تعلنها كل جهة على حدة، وحددت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعدا للتقدم لتك الوظائف.

وظائف حكومية.. آخر موعد للتقدم لها غدا

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدم لجمهور القراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن» الوظائف الحكومية الشاغرة التي يكون آخر موعد للتقدم لها غدا 42-7-2023، التي جاءت على النحو التالي:

وظائف بمديريات التربية والتعليم بشمال سيناء

وتحتاج أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، وآخر موعد للتقدم لها غدا 24-7-2023.

وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

متاح 4 وظائف للفنيين والمهندسين وفقا للتخصصات المطلوبة، وأخر موعد للتقدم لها غدا 24-7-2023، وهذه هي التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

- مهندس تنفيذ طرق

- مهندس تنفيذ كباري

- مهندس الكترونيات

- مهندس كهرباء

وظائف الهيئة العامة للنقل النهري

متاح 8 وظائف للفنيين والمهندسين وفقا للتخصصات المطلوبة، وأخر موعد للتقدم لها غدا 24-7-2023، وهذه هي التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

- فني إنشاءات مدنية رابع «ب» تعيين.

- فني تشغيل رابع «ب» تعيين.

- فني ميكانيكا رابع «ب» تعيين.

- فني كهرباء رابع «ب» تعيين.

- مهندس إنشاءات مدنية ثالث «ج» تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث «ج» تعيين.

- مهندس كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس بناء سفن ثالث «ج» تعيين.

وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

متاح 14 وظائف للباحثين، وأخر موعد للتقدم لها يوم 24-7-2023، وتفاصيلها على النحو التالي:

- باحث تمويل وتكاليف.

- باحث تخطيط اقتصادي.

- باحث تخطيط، تخصص اتصالات.

- باحث مشروعات تخصص اتصالات.

- باحث تخطيط، تخصص كهرباء.

- باحث مشروعات، تخصص كهرباء.

- باحث تخطيط تخصص حاسبات.

- باحث مشروعات تخصص حاسبات.

- باحث تخطيط، تخصص معماري.

- باحث مشروعات تخصص معماري.

- باحث تخطيط، تخصص ميكانيكا.

- باحث مشروعات، تخصص ميكانيكا.

- باحث تخطيط، تخصص مدني.

- باحث مشروعات، تخصص مدني.