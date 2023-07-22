قطار «2 كفاية» يجوب المحافظات.. 9.3 مليون زيارة منزلية لتوعية السيدات

يهدف مشروع وزارة التضامن الاجتماعي «2 كفاية» إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال رفع وعي السيدات بمحافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المناطق المحرومة والأكثر فقراً والأعلى في معدلات الإنجاب، مع الالتزام بحق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

وفي إطار رؤية «مصر 2030» نحو التنمية المستدامة، يستهدف «2 كفاية» خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني والارتقاء بحياة المواطن المصري لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف في 2030 وهو طفلان لكل أسرة.

يرتكز «2 كفاية» على ثلاثة محاور لتحقيق أهدافه، وهي: استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة القضية السكانية، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

«2 كفاية» في أرقام

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، قام المشروع بالتعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة في 10 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب وحي الأسمرات والمناطق الأكثر فقرًا، لرفع وعي السيدات وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة وأجرى 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات.

قامت وزارة التضامن بتجهيز وتشغيل 65 عيادة «2 كفاية» تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للأسر المستفيدة، وتم توقيع بروتوكول بتجهيز وتشغيل 200 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية تابعة للمشروع بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لتجهيز وتشغيل 150 عيادة والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لتجهيز وتشغيل 50 عيادة.

وجرى تنفيذ 2 مليون و100 ألف زيارة تردد إلى وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة، فيما استقبلت عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية زيارة 435 ألف سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

واستجابة للحملة، استخدمت 345 ألف سيدة وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 79% من عدد السيدات المترددات على عيادات «2 كفاية»، وتنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 449.682 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة الصحية، المجتمعية، الدينية.

وقام المشروع بتنفيذ 40 عرض مسرح شارع، و20 عرض سكر برة بالمقاهي بمراكز وقرى حياة كريمة، وحي الأسمرات، استفاد منها ما يقرب من 42 ألف مستفيد ومستفيدة.

تدريب 2000 مثقفة مجتمعية

وحصل 52624 مستفيدا من السيدات والأطفال على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال، في 4 محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، في إطار حملة «بالوعي مصر» بتتغير للأفضل بالمرحلة الأولى.

وقام المشروع بتدريب 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع من خلال الزيارات المنزلية للأسر المستهدفة، وخلال جائحة كورونا تم إجراء 703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية والمتابعة أثناء تفشي الجائحة.

وفي سياق متصل، قام المشروع بتدريب 130 كادرا طبيا مكونا من طبيبة وممرضة، على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA».

كما قام «2 كفاية» بتدريب 300 كادر مالي وإداري بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، وتدريب 200 رائدة مجتمعية على الدليل التدريبي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية بمحافظات أسيوط، الجيزة، الفيوم.

وجرى تدريب وتعيين منسقي المشروع بالمحافظات المستهدفة وعددهم 20 بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقييم ما يقرب من 400 جمعية ومؤسسة أهلية للاختيار من بينها العيادات الشريكة بالجمعيات الأهلية للعمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وجار تجهيز وتشغيل 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية خلال عام 2023.