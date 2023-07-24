لطلاب الثانوية العامة.. معلومات عن كلية الهندسة الإلكترونية ومجال العمل بها

ينتظر طلاب الثانوية العامة، موعد الإعلان عن النتيجة التي تفصلنا أيام قليلة عن ظهورها، بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم، ما جعل الكثير من الطلاب، يبحثون عن الكليات التي يكون لها مستقبل، وتؤهلهم لسوق العمل.

كلية الهندسة الإلكترونية

يشهد سوق العمل حاليا، تطورا واختلافا في المهن المطلوبة نتيجة التطور التكنولوجي المستمر خلال السنوات الماضية، ومن بين الكليات التي يبحث عنها طلاب شعبة العلمي رياضة، كلية الهندسة الإلكترونية، التي يمكن للطالب الالتحاق بها، إذ لم يتمكن من دخول كلية الهندسة.

توجد كلية الهندسة الإلكترونية في جامعة المنوفية، وهي تعتبر واحدة من الكليات التي تهتم بتخصص واحد في علوم الهندسة وهو علم الإلكترونيات، ومدة الدراسة بها خمس سنوات، إذ تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب، ويأتي التخصص في السنة الثالثة من الدراسة.

قال مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطلاب الذين يلتحقوا بالكليات الإلكترونية يكون لديهم فرص أفضل في المستقبل، بخلاف الكليات النظرية، كما أن كلية الهندسة الإلكترونية، تعد فرصة كبيرة للشباب في المستقبل للعمل في مجال الإلكترونيات.

وتابع أن الدولة تهتم بشكل كبير في الفترة الحالية بالتعليم التكنولوجي، التي تتمثل في كليات الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي، ما يساعد على دخول سوق العمل بقوة، ومواكبة التطور الحاصل فيه، وتحقيق التنمية الشاملة.

أقسام كلية الهندسة الإلكترونية

تتعدد أقسام كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، بينها قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، وقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، وقسم هندسة وعلوم الحاسبات وقسم الهندسة الطبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، سيكون أوائل شهر أغسطس المقبل، وستكون متاحة عبر رابط وزارة التعليم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد ومراجعة كل الدرجات للطلاب.

وكشفت وزارة التعليم، أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، تعكس ارتفاع نسب النجاح في المواد الصعبة، وحصول الطلاب علي الدرجات العالية في الشعبتين العلمية والأدبية، حيث جاءت نسبة نجاح الطلاب في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، بينما التاريخ 90.02%.