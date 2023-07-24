استشاري تحول رقمي: الصناعات الإلكترونية قاطرة تنمية لكل القطاعات

قال الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، إن الصناعات الإلكترونية محورية، حيث تدخل في جميع النواحي الاقتصادية بشكل كبير، وأصبحت عصب التقدم لأي صناعة حية، كما أنها قاطرة تنمية لكل القطاعات دون استثناء، موضحا أن مصر لديها استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه على مستوى المبادرة الرئاسية، حيث تصنع الإلكترونيات، ولغة الأرقام لا تكذب.

ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية

وأضاف استشاري التحول الرقمي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنه خلال 5 سنوات ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية من 600 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما يفوق الضعف، ويقدر بزيادة 116%، لافتًا إلى أن هذه الصناعة كثيفة العمال وجاذبة للاستثمار والعالم كله يطلبها، خاصة أن السوق المصري كبير.

صناعة الإلكترونيات تغير خريطة الاستثمار

وأكد استشاري التحول الرقمي، أن هذه الصناعة مهمة جدا في العالم وتغير شكل خريطة الاستثمار، لأن الاستثمارات فيها ضخمة، «الاستثمارات في مصر ليست أجنبية فقط، ولكن محلية أيضا، لدينا مصانع في أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر».

وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا يحتاج إلى عمالة مدربة لأنها صناعات دقيقة، موضحا «على مستوى التعليم، أصبح لدينا مدارس تقنية وتطبيقية في مرحلة ما بعد الثانوي، ولدينا جامعات متخصصة في هذا المجال، مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة والكليات التكنولوجية الجديدة بالإضافة إلى التدريب المستمر، ونتيجة التطور التكنولوجي المستمر لا يمكن الوقوف عند موضوع التدريب الذي أصبح شيئا أساسيا، حيث يجب اكتساب مهارات في هذا الاتجاه».

وتابع: «لدينا التحالف الوطني لصناعة أشباه المواصلات، وهو أول تحالف خارج الولايات المتحدة، ويتضمن 23 شركة تعمل في مجال تصميم الإلكترونيات، كما أنه على اتصال بالتحالف الدولي الذي يضم أكبر شركات العالم في هذا المجال، وهو ما يفتح مجالا مهما جدا لنقل الخبرات».