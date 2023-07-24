«الإقليمي للأغذية والأعلاف» يواصل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ

أكّد الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة أنَّ المركز خلال فترة إجازة العام الهجري وثورة يوليو واصل العمل على مدار الساعة للفحص والافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيراً إلى أنَّ فروع المركز تنجز مهامها في سحب العينات بالموانئ بصورة طبيعية حرصاً على سرعة إنهاء إجراءات النقل والتخزين خارج الدائرة الجمركية ثم تجري التحاليل اللازمة وإصدار النتائج بسرعة.

وقالت وزارة الزراعة، إنَّ الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي واصلت متابعة العمل على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية ومحطات اعداد التقاوي على كل المحافظات خلال فترة الإجازات وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد في مواقع العمل خلال الاجازات والعطلات الرسمية.

فحص التقاوي تتابع حقول إكثار الذرة الشامية في 9 محافظات

وأكّد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أنَّ عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش ومتابعة محطات إعداد التقاوي ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بني سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفر الشيخ – الدقهلية)، كما تمّ التنبيه على جميع مديري إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة في مواقع العمل المختلفة لإزالة أو عقبات تواجه سير العمل.

وأوضح أنَّ ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة استمرار العمل في القطاعات الخدمية بالوزارة خلال الأعياد والإجازات الرسمية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين والمزارعين وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعي.