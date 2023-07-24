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الزراعة: العالم يعيش ظرفا استثنائيا.. تجمع المنخفضات الجوية في وقت واحد

كتب:

شريف سليمان
12:21 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وصف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كل ما يشهده المناخ في العالم، بأنه ظروف استثنائية غير مسبوقة، كما وصفتها الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه في صيف 2023، كل مناطق نصف الكرة الشمالي، التي تتعرض للموجة الحارة الحالية، تشهد تجمعا لأول مرة لكافة المنخفضات الجوية في آن واحد، رغم أنه في الظرف الطبيعي تتعاقب المنخفضات على فترات متباعدة، وهو ضمن التغيرات المناخية غير المسبوقة.

وأوضح: «الناس اللي كانت بتقول ليه قمة المناخ في شرم الشيخ والاهتمام العالمي بها عرفوا دلوقتي إن العالم يواجه كارثة مناخية».

وأضاف فهيم، في مداخلة  برنامج «كلمة أخيرة» على قناة on: «الدول المعتدلة مناخيا وسط أوروبا والولايات المتحدة والصين، لم تعهد هذه التغيرات، رغم أن كافة النماذج الخاصة بالتنبؤ لم تتوقع هذا الطقس الساخن».

تأثر المحاصيل المحلية من الخضر والفاكهة بالموجة الحارة

وعن تأثر المحاصيل المحلية من الخضر والفاكهة بالموجة الحارة، قال: «المحاصيل الحالية هي محاصيل استراتيجية، ومنها الذرة، بمساحة 3 ملايين فدان، ومليون ونصف الفدان أرز، بالإضافة لكافة الخضروات والفاكهة الصيفية والتمور والكمثرى والرمان، وتأثرها سيكون بشكل طفيف ولن يؤدي لمشكلة».

وواصل: «مثلا، الأرز والذرة ما زالا في منتصف العمر، أما الفاكهة ستتأثر بشكل بسيط، مثل المانجو التي قد تتعرض للسعات الشمس، ونصيحتنا لكافة المزارعين برش الثمار بمادة الجير المخفف بنسبة 2% للثمار المواجهة لأشعة الشمس، وهي أهم توصية زراعية بالإضافة  لتقريب فترات الري  بدلاً من أسبوعين تبقى عشر أيام».

النصيحة الثالثة 

وذكر، أن النصيحة الثالثة، هي تأخير العروة الصيفية المتأخرة: «ننصح  كافة المزارعين يأخروا العروة حتى نهاية شهر أبيب من السنة القبطية، الذي يوافق 7 أغسطس».

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