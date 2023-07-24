«الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط لص دراجات نارية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها شخص مقيد في أحد الأعمدة بمحافظة الشرقية.

سرقة دراجة نارية

بالانتقال والفحص تبيّن أنّه بتاريخ 23 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، تمكن الأهالي من ضبط أحد الأ شخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية، وتم ضبط المذكور سائق مقيم بمحافظة الدقهلية، وبسؤاله أقر بقيامه بمساعدة الأهالي من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة.

النيابة تحقق في الواقعة

وخضع المتهم للتحقيق، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.