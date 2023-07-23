مراسلة «إكسترا لايف»: مدينة العلمين الجديدة تحولت من حقل ألغام لمدينة أحلام

رصدت شاهندة عبد الرحيم مراسلة قناة «إكسترا لايف»، أبرز فعاليات اليوم الأحد، من مهرجان العلمين الجديدة، وحجم التطوير الذي تشهده المدينة، قائلة: «تحولت من حقل للألغام، إلى مدينة أحلام»

وتابعت مراسلة إكسترا لايف، عن مهرجان العلمين: «سماء مدينة العلمين الجديدة شهدت منذ الصباح عددا كبيرا من الاستعراضات مثل القفز بالمظلات وعروض جوية بالطائرات».

إقبال كبير على الممشى السياحي

وأضافت: «شهد اليوم عروض مصرية إماراتية مشتركة بين فريق الفرسان الإماراتية وفريق النجوم الفضية التابع للقوات الجوية المصرية، وزينت العروض سماء العلمين بشكل مبهر»، كما رصدت تفاصيل عن الممشى السياحي، موضحة أنه كان يشهد زخما كبيرا في الأيام الماضية.

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين يتصدر التريند

وكشفت تفاصيل حفل الفنان تامر حسني الجمعة الماضية: «الحفل كان عالميا وذلك بسبب أن الفنان دخله طائرا وذلك جعله تريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة».

واختتمت أن مصر تستحق كل ما نراه في مدينة العلمين من أجواء عالمية لأن القوى الناعمة لدى مصر قوية للغاية ومؤثرة